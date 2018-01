Vermischtes Vilseck

23.01.2018

2017 ist für die Feuerwehr Sigl mit der Jubiläumsfeier ein ganz besonderes Jahr. Gekrönt wird es aber von einem großen Erfolg im Nachwuchsbereich, wie Vorsitzender Rudolf Ernst bei der Hauptversammlung hervorhebt.

Sigl. Ereignisreich war das vergangene Jahr, stellte Vorsitzender Rudolf Ernst in seinem Rückblick fest. Für die Mithilfe rund um die Feierlichkeiten zum 110-jährigen Bestehen dankte er den Helfern. Auch seien zahlreiche Einsätze zu bewältigen gewesen. Gekrönt worden sei das Jahr aber durch den 1. Platz beim Wettbewerb um den ostbayerischen Feuerwehrpreis, den die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Vilseck erreicht habe.Gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Michael Lang ehrte Ernst Gerhard Schertl für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Bei sieben Einsätzen sei die Wehr direkt gefragt gewesen, bei 56 Alarmierungen habe man die Kollegen aus Vilseck, Schlicht und Schönlind unterstützt. Der große Sturmeinsatz im Gemeindebereich sei eine besondere Herausforderung gewesen, resümierte Kommandant Stefan Schertl.Ausbildungen in verschiedenen Bereichen standen auf dem Programm, etwa für Atemschutzgeräteträger, in Brandübungsanlagen oder zur Absturzsicherung. In Prüfungen wurden auch Leistungsabzeichen erreicht: "Die Gruppe im Löscheinsatz" und bei der Jugend der Wissenstest. Für die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln, dankte Schertl besonders auch den Jugendausbildern Florian Trummer, Ramona Suttner und Juliana Graf. Sie führten die Jugendsparte der Feuerwehr Sigl ausgezeichnet und bereiteten die Feuerwehranwärter perfekt auf den Übergang in die aktive Wehr vorn. Auf seinen bisherigen Stellvertreter Thomas Gradl habe er sich immer verlassen können, er habe sein Amt mit vollem Einsatz wahrgenommen, wofür er im danke, würdigte Kommandant Stefan Schertl. Zum Nachfolger Gradls als 2. Kommandant wurde Florian Ringer gewählt. In Andreas Merkl wurde auch ein neuer Vertreter der passiven Mitglieder gefunden. Als Vorzeige-Wehr bezeichnete Bürgermeister Hans-Martin Schertl die FFW Sigl. Eine beeindruckende Bilanz bestätigte Kreisbrandinspektor Christof Strobl den Siglern. Dass nach dem Ausscheiden des 2. Kommandanten Thomas Gradl dank Florian Ringer keine Lücke in der Aktiven-Führung entstand, begrüßte er. Der Zusammenschluss der Jugendwehren in der Gemeinde sei wegweisend. Die Feuerwehren würden von der Stadt Vilseck gut ausgerüstet, das sei nicht selbstverständlich.