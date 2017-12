Vermischtes Vilseck

07.12.2017

2

0 07.12.2017

Großer Bahnhof für fünf Brandschützer aus Vilseck: Seit bereits 25 Jahren halten sie der Feuerwehr die Treue. Dafür erhielten Thomas Neugebauer (FFW Gressenwöhr), Alexander Jitschin, Stefan Kopp (beide FFW Sorghof) sowie Andreas Apfelbacher und Gerhard Schertl (FFW Sigl) nun beim Ehrungsabend in Hirschau aus den Händen von Landrat Richard Reisinger das Ehrenzeichen in Silber.

Gemeinsam mit Kreisbrandrat Fredi Weiß dankte der Landkreischef den aktiven Brandschützern für ihr Engagement, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr bereit zu stehen und gegebenenfalls dem Nächsten in der Not zu helfen.