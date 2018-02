Fitness-Parcours in den Vilsauen

Vilseck

21.02.2018

21.02.2018

Noch mehr an Bewegung und Körperertüchtigung soll künftig in den Vilsauen möglich sein. In Altmühlweg-Nähe wird die Stadt Vilseck zur Ergänzung des bestehenden Fitness-Parcours einige Kraftsportgeräte aufstellen. Deshalb ist der Bewuchs von den städtischen Arbeitern entfernt worden. Auf eine weitere Bereicherung der Vilsauen können sich die Spaziergänger ab Frühsommer freuen. Bild: rha