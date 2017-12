Vermischtes Vilseck

08.12.2017

Sie haben nicht nur die Interessen der Frauen im Visier, sondern auch die Belange der Gesellschaft im Allgemeinen. So besuchte eine fünfköpfige Abordnung der Frauen-Union (FU) Vilseck-Schlicht-Sorghof mit einer Überraschung im Gepäck die Bewohner des BRK-Seniorenheims St. Ägidius.

Die Damen klopften an jeder Zimmertür an und überreichten den Heimbewohnern liebevoll zusammengestellte Päckchen mit leckeren Adventsachen und natürlich vielen guten Wünschen. Zur Dekoration des Aufenthaltsraums erhielt das Seniorenheim aber auch einen großen selbstgebastelten Weihnachtsstern aus Holz.Pflegedienstleiterin Monika Rötzer freute sich sehr über die Aufmerksamkeiten und lud die Besucherinnen zu Kaffee und Kuchen ein. Bei der anschließenden Führung durch das Haus und die Küche waren die Vertreterinnen der FU mit ihrer Vorsitzenden Waltraud Schlicht sichtlich angetan von der gepflegten und wohltuenden Atmosphäre in der Einrichtung.