Vermischtes Vilseck

28.07.2017

28.07.2017

Mit einem Exkurs in die Geschichte Deutschlands und Europas verband Stadtpfarrer Johannes Kiefmann das Friedensgebet in der Pfarrkirche St. Ägidius. Das Nachdenken über die einzelnen Passagen des Vortrags untermalte Organist Franz Winklmann mit dem Deutschlandlied und der Europahymne.

Kiefmann spannte den Bogen vom Namen Europa aus der griechischen Mythologie über den Verfall des Römischen Reiches, den Untergang der Monarchien und schließlich des Dritten Reiches bis hin in die Neuzeit. Die stete Unterdrückung des Bürgertums sei Auslöser vieler Konflikte und Revolutionen gewesen: "Im 19. Jahrhundert war der so bezeichnete Eiserne Kanzler, Otto von Bismarck, davon überzeugt, dass die großen Fragen der Zeit nicht in den Parlamenten sondern durch Eisen und Blut entschieden werden könnten", blendete der Priester zurück. Deshalb sei es auch 1870 zum Krieg gegen Frankreich gekommen."1914 stürzten die führenden Köpfe Europas das Reich gleichsam wie Schlafwandler in eine weitere Katastrophe, nämlich in den ersten Weltkrieg." Auch die Nazis, die sich mit ihrem Rassen- und Eroberungswahn auf germanische Traditionen beriefen, seien 1945 kläglich gescheitert und Deutschland in vier Besatzungszonen geteilt worden. Mit der Ost-West-Trennung sei die Teilung der Weltanschauungen einhergegangen. Während im Osten der Kommunismus nahtlos an die Schrecken des Nationalsozialismus anknüpfte, rückte der Westen zusammen.Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde gegründet, um Wachstum und Wohlstand zu vergrößern und militärische Konflikte zu verhindern. 1989/90 habe mit dem Mauerfall die Osterweiterung gebracht und 1992 die Gründung der Europäischen Union. In ihrem Bemühen um Gemeinsamkeit in allen Bereichen sei, so Kiefmann, die EU 2012 gar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden."Europa war stets christlich geprägt. Doch nun befindet es sich in einer unsicheren Zeit. Flüchtlingsprobleme und Terrorbekämpfung werden heiß diskutiert." Das Kreuz sei nicht mehr zumutbar, töne manch selbsternannter Heilsbringer. Auch habe man sich schwer getan, den Gottesbezug in der europäischen Verfassung zu verankern, bedauerte der Prediger. Trotz des Einsatzes von katholischer und evangelischer Seite habe man sich hier mit einem Kompromiss ohne ausdrücklichen Gottesbezug zufriedengeben müssen.Kiefmann fand dies schade für Europa: "Weil unsere Zeit Werte braucht, die leider nicht mehr überall vorhanden sind." Es fehle Gottvertrauen in unserer Welt, meinte er. "Europa befindet sich wieder in einer schwierigen Zeit." Man schaue nur in die USA, nach Russland, Polen oder in die Türkei. "Es ist wichtiger denn je, das Gebet um Frieden nicht zu vernachlässigen. Wir sind stolz, dass wir Deutsche sind, und trauen uns das zu sagen. Wir dürfen aber auch stolz sein, dass wir Europäer sind."