Fronleichnam in Vilseck

Vermischtes Vilseck

15.06.2017

0 15.06.2017

(rha) "Weil Jesus im Abendmahlsaal seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, ,Tut dies zu meinem Gedächtnis', so wollen wir am Hochfest des Leibes und Blutes Christi in seine Fußstapfen treten", ermunterte Stadtpfarrer Johannes Kiefmann die Gläubigen der Pfarrei St. Ägidius. Das Hinausgehen auf die Straßen sei gelebte Volksfrömmigkeit und ein Bekenntnis des Glaubens, sagte er.

Mit dem Allerheiligsten, begleitet von Kirchenchor und Musikverein, zogen Geistlichkeit, Ministranten, Kommunionkinder, Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, Kinder und Erwachsene durch die Straßen. An den vier Altären (Marktplatz, Herrengasse, Breite Gasse und Vorstadt), geschmückt mit herrlichen Blumenteppichen, spendeten Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger den eucharistischen Segen.