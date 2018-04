Vermischtes Vilseck

27.04.2018

60

0 27.04.201860

Immer wieder schrecken Berichte über Attacken gegen die Feuerwehr und andere Rettungskräfte auf. Deshalb wurden sogar Gesetze verschärft. Die Oberpfalz ist kein Hotspot - aber auch hier ist "Gewalt gegen Rettungskräfte" ein Thema bei der Feuerwehr.

Gewalt aus dem Nichts

2015 rund 64 000 Angriffe

Oberpfälzer Feuerwehr Die Oberpfälzer Feuerwehren haben im vergangenen Jahr 18 427 Einsatzgeschehen, 10 702 technische Hilfeleistungen, 3343 Brandeinsätze, 1425 Sicherheitswachen und 2957 sonstige Tätigkeiten registriert. Die 44 565 Frauen und Männer, darunter 6297 Feuerwehrfrauen, der 1036 Feuerwehren leisteten freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich 308 067 Einsatzstunden. (paa)

Rund 64 Prozent aller Feuerwehrleute und Rettungssanitäter in Nordrhein-Westfalen sind binnen eines Jahres mindestens einmal Opfer von Gewalt geworden - von Beschimpfungen bis hin zu körperlichen Angriffen. Diese Zahlen stammen aus einer Studie der Ruhr-Universität Bochum, die im Januar veröffentlicht wurde. Davon berichten 60 Prozent der befragten Kräfte von verbaler Gewalt, 48,8 Prozent von nonverbaler Gewalt und 12,7 Prozent von körperlicher Gewalt.Diese Zahlen belegen, was viele Rettungskräfte seit Jahren empfinden: Die Gewalt gegen Helfer nimmt zu. Feuerwehrleute werden bespuckt, beschimpft, angegriffen oder angefahren, weil ein Verkehrsteilnehmer die Umleitung oder die vorübergehende Absperrung nicht akzeptieren will. Rund ein Dutzend solcher Fälle gab es vergangenes Jahr auch in der Oberpfalz. Daher kann es nicht überraschen, dass das Thema "Gewalt gegen Rettungskräfte" auf der Tagesordnung bei der Frühjahrstagung der Oberpfälzer Feuerwehrführungskräfte am Freitag in der Burg Dagestein in Vilseck (Kreis Amberg-Sulzbach) steht.Hans-Peter Klinger, Erster Polizeihauptkommissar von der Polizeiinspektion Amberg, zitiert in seinem Vortrag über "Gewalt gegen Rettungskräfte" die Bochumer Studie. Gewalt kommt für die Helfer meist aus dem aus dem Nichts, sagt er. Gleichwohl nennt der Polizist Faktoren, die Gewalt begünstigen oder befördern: dazu zählen Alkohol- und Drogenmissbrauch. Klinger verweist aber auch darauf, dass Feuerwehr und Rettungsdienst zunehmend nicht mehr als Helfer, sondern als Dienstleister wahrgenommen würden - auch das verändere das Verhalten gegenüber diesen Kräften.Häufig komme Gewalt auch aus Gruppen, die ein tiefes Misstrauen gegen Staat und Polizei hegen. Zum Teil nutzten solche Gruppen das Internet, um sich abzuschotten und ein Feindbild zu entwickeln. Ihr Ziel sei Dinge zu machen, die der Gesellschaft schaden. Angriffe auf Polizei und Feuerwehr wertet Klinger als höchst problematisch. Diesen beiden Institutionen würde von der Bevölkerung das höchste Vertrauen zugesprochen. Entsprechend würden derartige Angriffe als Angriffe auf die Gesellschaft empfunden. Der Polizist wirbt bei den Feuerwehrvertretern dafür, jeden Vorfall bei der Polizei anzuzeigen, damit dieser auch juristisch verfolgt werden könne. Seit der Gesetzesänderung seien auch Angriffe auf Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit empfindlichen Strafen belegt.Klinger spricht auch Faktoren an, die Helfer selbst in der Hand haben, etwa die Eigensicherung. Dies müsste wie der Atemschutz für Feuerwehrleute selbstverständlich sein. Das bedeute etwa, für zahlenmäßige Überlegenheit zu sorgen, Manchmal helfe es auch, das Smartphone mit der Kamera zu zücken. Das könne deeskalierend wirken. Notfalls müsse die Polizei zu Hilfe gerufen werden. Der Erste Polizeihauptkommissar wirbt dafür, Konfliktmanagement in die Fortbildung einzubinden, damit die Kräfte üben können, wie sie mit Gewalt umgehen. Dazu zählt für ihn auch eine konsequente Einsatznachbesprechung, um bei nächsten Mal noch besser reagieren zu können."Respekt? Ja, Bitte!", fordert die Feuerwehrgewerkschaft in einem Video im Internet: Respekt für die Helfer, die meist in der Freizeit und bisweilen unter Gefährung der eigenen Gesundheit und ihres eigenen Lebens, Menschen in Not helfen. "Wir brauchen uns nur vorzustellen, dass wir selber Hilfe brauchen", sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Video. Bei wenigen hilft nicht einmal das, wie die Schilderungen der Feuerwehr einiger Angriffe belegt. Im Jahr 2015 waren es 64 000."Übergriffe auf Rettungskräfte kommen vor allem nachts und häufiger in größeren als in kleineren Gebietskörperschaften vor", heißt es in der Bochumer Studie. Eine Erfahrung, die auch Oberpfälzer Feuerwehren machen - in der Nachbarschaft ist ihre Hilfe willkommen.