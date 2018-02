Vermischtes Vilseck

20 Jahre lang ist Hermann Schertl Chef des Imkervereins Vilseck gewesen. Bei der Jahreshauptversammlung tritt er nicht mehr an. "Nun haben die Bienerer eine Königin", meint der scheidende Vorsitzende augenzwinkernd mit Blick auf seine Nachfolgerin.

Vorstandswahlen Bei den Neuwahlen wurde Marianne Metzner aus Wüstenau ohne Gegenstimme zur Vorsitzenden des Imkervereins Vilseck gewählt. Ihr Vorgänger Hermann Schertl übergab ihr auch gleich den Tischwimpel des Vereins und die Vereinsglocke. Ebenso eindeutig wurden Rainer Schwabe aus Schlicht zum 2. Vorsitzenden, Claudia Hermann aus Vilseck zur Schriftführerin und Klaus Dotzler aus Reisach zum Kassier gewählt. Kassenrevisoren sind weiter Gerhard Schmid (Oberschalkenbach) und Armin Heuberger (Schlicht). (ct)

Schertl freute sich über den sehr guten Besuch der Zusammenkunft im Hotel Angerer. In seinem Bericht blickte er auf das vergangene Jahr zurück, das in der Eröffnung des Lehrbienenstands bei der Schule in Vilseck seinen Höhepunkt erlebt habe. Das von Zuchtwart Richard Schecklmann betreute Probe-Imkern komme gut an. Ebenso wie das Imkerfest in Unterweißenbach habe es viel Zuspruch erfahren.Näher auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ging auch Schriftführerin Marianne Metzner ein. Sie berichtete von den monatlichen Stammtischen mit interessanten Themen und Informationen über Entwicklungen in der Bienenhaltung und der Bekämpfung der Varroamilbe. Die Jungimker seien auf die anstehenden Arbeiten am Bienenvolk hingewiesen worden, Mitglieder hätten an Kursen im Bienenhof Aschach teilgenommen. In Veranstaltungen habe man über die Wachsgewinnung mit den vereinseigenen Geräten sowie über Hygienemaßnahmen rund um die Bienenbeute informiert.Kassier Klaus Dotzler berichtete detailliert über Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Er vermeldete trotz der Ausgaben im Zusammenhang mit der Errichtung des Lehrbienenstands eine zufriedenstellende Finanzlage. Wie Zuchtwart Richard Schecklmann in seinem Bericht feststellte, stehen den Imkern durch die laufende Auslese bei der Königinnenzucht "friedliche, vitale und leistungsfähige Bienenvölker" zur Verfügung, die auch in einer Wohngegend angesiedelt werden können.Schecklmann würdigte in seiner Eigenschaft als Kreis- und Bezirksvorsitzender die Leistungen des scheidenden Vorsitzenden Hermann Schertl, der den Imkerverein 20 Jahre lang souverän und mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen geführt habe. Er habe sich große Verdienste um den Verein, aber auch um die Bienen und die Natur erworben. In diese Anerkennung schloss er auch den bisherigen 2. Vorsitzenden Josef Götz ein, der Schertl stets loyal zur Seite gestanden und viele gute Ideen in den Verein eingebracht habe. Vor allem habe er die Verbindung zur Schule und damit zu Jungimkern gehalten.Die neue Vorsitzende Marianne Metzner würdigte die Verdienste von Hermann Schertl um den Verein und überreichte ihm ein Geschenk. Ihr ist es nach eigenen Angaben wichtig, Menschen für das Probe-Imkern zu interessieren, ihnen einen umfassenden Einblick in die Arbeit mit den Bienen zu geben und sie auch für den Imkerverein zu gewinnen. Die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitglieder liege ihr sehr am Herzen.