Vermischtes Vilseck

07.08.2017

0 07.08.2017

Ist denn der Sommer für dieses Jahr schon wieder vorbei? Das fragten sich die Menschen, die am frühen Montag die Staatsstraße zwischen Vilseck und Sorghof befuhren. Denn ihnen bot sich ein ganz besonderer Anblick. In der frisch gemähten Wiese gegenüber einem Einkaufsmarkt hatten sich insgesamt 15 Weißstörche eingestellt und gingen auf Futtersuche. Oder ist etwa in neun Monaten mit einem sprunghaften Anstieg der Einwohnerzahl in der Großgemeinde zu rechnen? Bild: rha