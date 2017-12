Vermischtes Vilseck

18.12.2017

Was gibt es für Kinder in der Weihnachtszeit schöneres, als Plätzchen zu backen? Dies verspüren alljährlich die Heimbewohner von St. Ägidius, wenn die Kleinen des BRK-Kindergartens St. Barbara aus Sorghof ihnen aus diesem Grund im Advent einen Besuch abstatten. Für Agnes Strobl und Franziska Dotzler von der Kita Sorghof gehört das gemeinsame Plätzchenbacken im Seniorenheim längst zum vorweihnachtlichen Programm. Geronto-Fachkraft Anita Dobmeier unterstützte die kleinen und großen Bäcker mit so manchem Handgriff. Jung und Alt hatten Spaß beim Teigmachen, Ausstechen, Backen und natürlich Naschen. "Das war mal wieder ein kurzweiliger Nachmittag", freute sich eine Heimseniorin und ließ sich das buntverzierte Zuckergebäck genüsslich auf der Zunge zergehen. Und so kamen sowohl den Kindern als auch den älteren Herrschaften die dazugehörenden Weihnachtslieder beschwingt und leicht über die Lippen.