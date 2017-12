Vermischtes Vilseck

03.12.2017

Bei guter Gesundheit konnte Georg Kraus aus Schlicht 80. Geburtstag feiern. Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte im Namen der Stadt und wünschte dem Jubilar noch viele schöne Jahre an der Seite seiner Ehefrau.

Georg Kraus ist ein gebürtiger Schlichter. Er hatte drei Brüder, von denen einer bereits sehr früh gestorben ist. Nach dem Schulbesuch arbeitete er drei Jahre lang als Gattersäger im Sägewerk Haselberger in Schlicht. Danach war er bis zum Eintritt in den Ruhestand 42 Jahre lang bei der Brauerei Winkler im Sudhaus und als Ausfahrer beschäftigt.1959 heiratete Kraus Marille König. Das Paar bekam drei Kinder und freut sich über drei Enkel und zwei Urenkel. Das dritte Urenkelkind lässt nicht mehr lange auf sich warten.Das besondere Interesse des Jubilars gilt dem Fußball, insbesondere dem 1. FC Nürnberg und seinem Heimatverein 1. FC Schlicht, bei dem er Gründungsmitglied ist. Außerdem ist er hier immer noch Platzwart - und das bereits seit 20 Jahren.Zu Hause ist er für die Gartenarbeiten zuständig - und für alles, was rund um das Haus zu tun ist. Außerdem pflegt er einen Fischweiher seines Enkels und füttert regelmäßig die Fische. Auch die FFW Schlicht überbrachte ihrem Mitglied Glückwünsche. Neben vielen Verwandten, Freunden und Nachbarn gratulierte auch Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und überbrachte Gottes Segen.