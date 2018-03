1. FC Nürnberg sucht anderen Gegner für Partie in Schlicht

Es ist eine Hängepartie: Das Testspiel des 1. FC Nürnberg gegen den FK Mlada Boleslav, das am Freitag, 23. März, in Schlicht stattfinden sollte, wurde am Donnerstag von den Tschechen abgesagt. Gründe...