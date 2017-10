Vermischtes Vilseck

06.10.2017

8

0 06.10.2017

Reisach. Seinen 90. Geburtstag feierte bei bester körperlicher und geistiger Frische Landgerichtspräsident a. D. Klaus Pfannschmidt. Die Gäste gaben sich die Türklinke in die Hand. Unter anderem gratulierte Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl. Auch eine Abordnung des Landgerichts unter Leitung von Landgerichtspräsident Harald Riedl überbrachte Glückwünsche. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes blieb in all den Jahren seiner berufsbedingten Abwesenheit Vilseck, vielmehr dem idyllischen Reisach, treu. Hier lebt er in zweiter Ehe mit seiner Frau Helga. Der Jubilar hat drei Kinder, die aber in alle Winde verstreut sind. Er freut sich aber immer, wenn sie und seine sieben Enkelkinder und ein Urenkel zu Besuch kommen. Auf dem Bild (von links): Geschäftsleiter Josef Auer, Bürgermeister Hans-Martin Schertl, Helga Pfannschmidt, Klaus Pfannschmidt, Landgerichtspräsident Harald Riedl, Oberwachtmeisterin Sandra Lautenschlager und Personalrätin Melanie Hergl. Bild: zip