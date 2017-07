Vermischtes Vilseck

31.07.2017

9

0 31.07.2017

Zwei erfolgreiche und geschätzte Pädagoginnen verlassen die Grundschule Vilseck Richtung Ruhestand: Agnes Maul und Irmgard Rosenblatt. Hocherfreut zeigten sich Rektorin Petra Ligensa und Konrektor Peter Großmann über die Beförderung von Lehrerin Paula Weiß zur Studienrätin im Grundschuldienst.

Nachdem die Verdienste von Agnes Maul und Irmgard Rosenblatt bereits bei der Entlassfeier der Neuntklässler durch Bürgermeister Hans-Martin Schertl mit einer Laudatio und in Form eines Geschenks gebührend gewürdigt wurden, folgte die Verabschiedung vom Lehrerkollegium in einer separaten Feier. Dazu waren auch alle Jung-Pensionisten, Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu, Sekretärin Agnes Kergl, der Hausmeister Markus Hiltel und das Reinigungspersonal eingeladen.Die Einladung zu dieser Feier begann mit dem Satz: "Nach 83 Schuljahren steht der Abschied vor der Tür." Einmalig sind die Gemeinsamkeiten in der Tat: Agnes Maul unterrichtete nach dem Abitur 1972 und dem Studium an der Uni Regensburg seit 1975 an der Volksschule Vilseck, Irmgard Rosenblatt machte das Abitur 1973 und trat nach dem Studium in Regensburg 1976 hier ihren Dienst an. Ihre Einsatzorte waren nur Vilseck und Schlicht, sie wurden außer ihrer Zeit als mobile Reserve mit Stammschule Vilseck nie an eine andere Schule versetzt. Von so etwas können heutige Dienstanfänger nicht mal mehr träumen.Rektorin Petra Ligensa und Konrektor Peter Großmann lobten die vorbildliche Dienstauffassung: "Es gab keine Konflikte mit Eltern. Das außergewöhnliche pädagogische Geschick beider hinterlässt im Kollegium nicht nur eine riesige fachliche, sondern auch eine enorme menschliche Lücke. Sie haben in der 1. und 2. Klasse einen wichtigen Grundstein zum künftigen Lebensweg vieler Kinder gelegt. Zusammen haben sie rund 1100 Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Mit der Ruhestandsversetzung zum 1. August endet der gemeinsame Weg von Frau Maul und Frau Rosenblatt. Zum Schluss bleibt nur noch danke zu sagen für viele Jahre der Zusammenarbeit und das überaus kollegiale und professionelle Berufsverständnis und ganz viel Gesundheit und Freude im Kreise der Familie zu wünschen."Die Grund- und Mittelschule Vilseck verlassen müssen auch nach erfolgreich bestandenen Prüfungen die Lehramtsanwärterinnen Marlene Kraft und Lena Strobl, Förderlehreranwärterin Tanja Busch sowie Lehramtsanwärter Karsten Herold sowie die Lehrkräfte Tanja Perl, Stefanie Übelmesser, Karolina Forster und Evelyn Schmid.Die Ernennung von Betreuungslehrerin Paula Weiß zur Studienrätin im Grundschuldienst im Namen des Freistaates durch die Regierung der Oberpfalz mit Wirkung zum 1. August gilt als verdienter Lohn für jahrelange qualitativ hochwertige Unterrichtsgestaltung, außerordentliches Engagement über das Regelmaß hinaus und hohe erziehliche und fachliche Kompetenz.