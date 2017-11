Vermischtes Vilseck

26.11.2017

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist auch eine Devise der Gruppe Lichtblick, die der Einsamkeit im Alter oder bei demenziellen Symptomen bei Senioren Grund etwas entgegensetzen möchte. Zehn Jahre gibt es diese Initiative schon, also wurde gefeiert.

Jeden Mittwoch trifft sich die Gruppe von 9 bis 11.30 Uhr im BRK-Haus Senioren zu lockeren Runden. Neben der Sozialpädagogin Karin Weber vom Sozialpsychiatrischen Zentrum der Diakonie in Amberg gelten als Gisela Rodriguez, Gertraud Ertl und Frances Burnem als tragende Säulen der Gruppe. Alle drei sind ehrenamtlich für Lichtblick tätig.Die von ihnen umsorgten 14 Männer und Frauen waren bei der internen Jubiläumsfeier vollzählig anwesend und genossen ein großes zweites Frühstück in vollen Zügen. In einer von Ertl erstellten Chronik wurden die zurückliegenden zehn Jahre noch einmal in Erinnerung gerufen. Es ging um Ausflüge und gemeinsame Erlebnisse, biographisches Arbeiten, Gedächtnistraining, Kochstunden, Singen und Musizieren. Gerne erinnerte sich die Runde auch an Mitglieder, die inzwischen nicht mehr an den Gruppenaktivitäten teilnehmen können. Besonders gewürdigt wurde eine 95-Jährige, die seit Beginn mit dabei ist!Höhepunkt des Jubiläums war eine gemeinsame Andacht mit dem katholischen Pfarrer Johannes Kiefmann, der das "Danke" in den Vordergrund stellte. Vor allem im hohem Alter dürfen alltägliche Dinge als Geschenk betrachtet werden, betonte er.. Mit einem "Großen Gott wir loben dich" und der Bitte, noch viele schöne, gemeinsame Stunden zu verbringen, verabschiedete Pfarrer Kiefmann alle Senioren mit dem Segen Gottes.