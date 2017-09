Vermischtes Vilseck

26.09.2017

Bei strahlendem Sonnenschein strömten zahlreiche Gäste aus nah und fern in die Vilsecker Innenstadt zum Herbstmarkt. Zahlreiche Händler hielten ein vielfältiges Warenangebot bereit.

Von Kunsthandwerk und Heimtextilien über Schmuck, Kosmetik, Artikel für Haus und Garten, Spielwaren, Antiquitäten und Rasenmähern bis hin zu Mode für Jung und Alt oder Deko-Artikel war ein buntes Sortiment zu bestaunen. In der Breiten Gasse stellte eine Autowerkstatt ihre Fahrzeuge aus.Bei einer Sonderausstellung konnten sich die Besucher im Rathaus über Möglichkeiten des Energiesparens informieren. Den ganzen Tag über waren die Geschäfte und Gaststätten geöffnet. Bei sonnigem Herbstwetter konnten die Stadtbummler in den Cafés im Freien eine kleine Pause einlegen. An mehreren Ständen wurden Grillspezialitäten, hausgemachte Wurst- und Käsewaren, Crèpes und andere Köstlichkeiten wie Gewürze, Olivenöl, Süßigkeiten, Donuts und Honigprodukte angeboten. Eine große Jumping-Anlage trug zur Unterhaltung der jungen Besucher bei.Bürgermeister Hans-Martin Schertl eröffnete zusammen mit einigen Stadträten den Markt mit einer kurzen Ansprache. Er bedankte sich vor allem bei Organisatorin Adolfine Nitschke. Nachtwächter Tschung trug seinen 11-Uhr-Spruch vor. Den buchstäblichen Startschuss gaben die Böllerschützen, die auch noch den letzten Langschläfer aufweckten.Eine besondere Attraktion war der Vilsauen-Lauf, den der TuS Vilseck unter Leitung von Dominik Gruber veranstaltete. Um 13 Uhr starteten im Burghof die Bambini, eine halber Stunde später die Erwachsenen. Der Lauf führte durch die renaturierten Vilsauen, die auch für viele Spaziergänger ein Anziehungspunkt waren. Auf dem Marktplatz fand die Siegerehrung statt. Viele Gäste nutzten den Besuch des Herbstmarktes auch, um einen Abstecher in die Burg Dagestein zu machen oder das Türmermuseum zu besichtigen.