Vermischtes Vilseck

30.05.2017

26

0 30.05.201726

Schlicht. 80. Geburtstag feierte der ehemalige Stadtrat Hermann Geier aus Schlicht. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte ihm die Glückwünsche der Stadt Vilseck. Geier ist eine Person des öffentlichen Lebens, hatte er doch neben seiner 31-jährigen Stadtratstätigkeit als Vertreter des Einheitsblocks Freie Wählerschaft in zahlreichen Vereinen und Organisationen führende Positionen inne. "Er war oft an vorderster Front aktiv, hat die Geschicke vieler Vereine mitbestimmt und ist dabei immer bescheiden, ruhig, zurückhaltend und freundlich geblieben", würdigte Schertl.

In den Stadtrat zog Geier 1977 als Nachrücker ein und wurde danach immer mit einem sehr guten Ergebnissen wieder gewählt, bis er 2008 ausschied. Von 2002 bis 2007 war er Fraktionsvorsitzender des Einheitsblocks Freie Wählerschaft. Elf Jahre lang stand er an der Spitze dieser Wählergemeinschaft, ist deren Ehrenmitglied.Während der Geburtstagsfeier ehrten ihn auch die Vorsitzenden des Einheitsblocks Freie Wählerschaft (Thorsten Grädler), des 1. FC Schlicht (Stefan Weiß), des Musikvereins (Robert Prechtl), des Skiclubs Unterweißenbach (Markus Schaller) und der KAB Schlicht (Dieter Schmalisch). Seit 1997 ist er Ehrenvorsitzender des Musikvereins, den er von 1983 bis 1990 leitete. Weiter gratulierten ihrem langjährigen Mitglied die Feuerwehren aus Schlicht und Vilseck sowie der FV Vilseck. Thorsten Grädler und Hermann Geier verbindet auch ein tragisches Ereignis. Beide haben sie nur knapp das Seilbahnunglück von Kaprun im Jahr 2000 überlebt.Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, Ruhestandspfarrer Lothar Kittelberger und Pfarrvikar Hruday Madanu bedankten sich bei Hermann Geier für seine langjährige Tätigkeit als Pfarrgemeinderat, Kirchenrat und Verwalter des Kindergartens Schlicht.Hermann Geier ist verheiratet mit Anni Goschler, die ihn bei all seinen Aktivitäten immer unterstützte. Das Ehepaar hat zwei Söhne, die mit ihren Partnern und den Enkeln den Geburtstag kräftig mitfeierten. Hermann Geier ist gebürtiger Schlichter und auch beruflich immer im Heimatort geblieben, erst bei der Firma Helm und dann bei der Firma Merkl als Buchhalter. Abschließend spielte der Musikverein ein Geburtstagsständchen.