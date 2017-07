In St. Josef geht mit Fräulein Grete lebendes Inventar

Vermischtes Vilseck

25.07.2017

"Bei Fräulein Grete durften Kinder noch Kinder sein, und die Kleinen standen stets an erster Stelle", betonte Kita-Leiterin Monika Mrosek in der Abschiedsfeier im Kindergarten St. Josef. "In den 45 Jahren, die Grete Meier (Mitte, mit Blumen) als Erzieherin hier tätig war, konnten sich sowohl das Kita-Team als auch Elternbeirat, Eltern und Kinder stets auf sie verlassen", lobte Mrosek. Ihr fundiertes Fachwissen habe sie stets in vertrauensvoller Zusammenarbeit zum Wohle aller eingesetzt. Grete habe "seit 1972 im schönsten Kindergarten des Landkreises" bereits mit Schwester Verinna und Schwester Rosa viel Neues eingebracht und das Haus mitgeprägt. Sie habe den Anbau 1994 und die Erweiterung auf vier Gruppen 2007 miterlebt. Auch bei der Generalsanierung 2014 sei sie allen Gremien mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Umso schwerer falle nun der Abschied von einer Frau, die praktisch zum lebenden Inventar geworden sei, fügte die Leiterin in Gedichtform an. Mit Blumen und einem Gutschein dankte Mrosek für ihr großes Engagement. Sie wünschte Fräulein Grete für die Zukunft alles Gute. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Elternbeirätin Steffi Gradl schlossen sich dem an und überreichten kleine Geschenke. Grete Meier ihrerseits dankte allen Wegbegleitern und wünschte dem Kindergarten weiterhin gute Geister und helfende Hände. Sie sprach auch von den vielen Freuden ihres interessanten Berufes und wie ihr oft bei persönlich bei schlechter Laune ein Kinderlachen den Tag gerettet habe. Mit einem Lied verabschiedeten auch die Buben und Mädchen ihr Fräulein Grete in den neuen Lebensabschnitt. Auf dem Bild sind neben Grete Meier zu sehen (von links): Anneliese Härtl, Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, Kita-Leiterin Monika Mrosek, Irmgard Walter, Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger, Marina Schmid, Maria Kraus, Rita Schöpf, Marga Meier und Gerlinde Trummer. Bild: rha