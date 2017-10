Vermischtes Vilseck

09.10.2017

Sport ist international und verbindet die Völker. Das zeigten die Yoga-Übungen Einheimischer, die Fußballschuhe für Ausländer einbrachten. Luke Luber hatte bei einer Yoga-Stunde im Freien um Spenden für die Flüchtlingshilfe in der Gemeinde gebeten. 270 Euro kamen so zusammen, die Luber an Erich Gebhardt von der Kolpingsfamilie übergab. Dieser stockte den Betrag mit Einnahmen aus der Kleiderkammer auf und konnte so 31 Paar Fußballschuhe erwerben, 17 für Erwachsene und 14 für Kinder. Inzwischen haben die Asylsuchenden ein Fußballteam gebildet, das beim FC Schlicht trainiert. Da war natürlich die Freude groß über die nagelneuen Schuhe. Gebhardt weist auf die übervolle Kleiderkammer in Schlicht, Vilstalstraße 12, hin, die jeden Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet ist. "Wir würden uns auch über einheimische Käufer freuen", sagt er. Jedes Teil kostet 50 Cent oder einen Euro.