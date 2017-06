Vermischtes Vilseck

20.06.2017

3

0 20.06.2017

Ganz im Zeichen der Inklusion, also des unkomplizierten Zusammenseins behinderter und nichtbehinderter Menschen, stand der Integrationstag der Pfarreiengemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof.

Sorghof. Der Sachausschuss Ökumene des Pfarrgemeinderats hatte den Integrationstag vorbereitet. Zielsetzung war, dass katholische und evangelische Christen, junge und ältere Menschen und solche mit und ohne Behinderung ein Fest der Begegnung feiern.Bei einer Andacht in der Kirche wurde das Lebenswerk von drei Schutzpatronen, der Heiligen Katharina von Siena, Edith Stein und Birgitta von Schweden, in den Fokus gerückt. Hanni Schertl, Resi Regler und Schwester Apollonia, Ordensfrau und frühere Priorin des Kloster Altomünster, erzählten aus dem Leben und Wirken der Europa-Heiligen. Die drei Frauen gehören zu der Gruppe von insgesamt sechs Heiligen, die im Jahr 1999 von Papst Johannes Paul II. zu Schutzpatronen für den Kontinent Europa erklärt wurden. Sie gelten als inspirierende Vorbilder des katholischen Glaubens.Die gesangliche Einstimmung übernahm Rick Britton mit seiner Gitarre und Gesang sowie die Gruppe JuRhythmixx von den Jurawerkstätten unter Leitung von Hanni Schertl. Sie erzeugten mit Klanghölzern und Stöcken mitreißende Rhythmen.Die in deutscher und englischer Sprache abgehaltene Andacht mit Lesungen und Fürbitten hatte geistlichen Beistand durch die Zelebranten Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu und dessen indischen Mitbruder und US-Militärgeistlichem Pater Vincent Manuel. Letzterer lud zu einem Gegenbesuch bei einem Gottesdienst im Südlager ein.Wie schon im Vorjahr wurde das gemeinsame Gebet der Religionen und Konfessionen mit dem anschließenden Johannisfeuer am Dorfplatz verbunden.