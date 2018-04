Vermischtes Vilseck

Sigl-Seiboldsricht. In einer außerordentlichen Jagdgenossenschaftsversammlung im Gasthaus Kredler in Seiboldsricht haben die Mitglieder im Gemeinschaftsrevier Sigl eine neue Führungsriege gewählt. Vorsitzender Georg Dotzler, Kassier Willibald Merkl und Beisitzer Konrad Gebhard hatten ihre Ämter zur Verfügung gestellt. Neuer Mann an der Spitze der Jagdgenossenschaft ist Helmut Paulus (Altmannsberg). Den Vorstand komplettieren Paulus' Stellvertreter Peter Gradl (Unterweißenbach), Kassier Christian Sertl (Sigl) und Schriftführer Karl Trummer (Oberweißenbach). Als Beisitzer amtieren Peter Baumgärtner (Sigl) und Stefan Schertl (Reisach).

Der bisherige Vorsitzende Georg Dotzler wünschte dem neuen Vorstand eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Jagdpächtern.