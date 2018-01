Vermischtes Vilseck

Sie ist die wichtigste Veranstaltung der Eichenlaub-Schützen Sorghof: die Jahresfeier mit Proklamation der Würdenträger, Bekanntgabe der Vereinsmeister und Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. Schützenmeister Alfred Forster wartet mit einer Vielzahl von herausragenden Schießergebnissen auf.

Gute Platzierungen

Ein Aushängeschild

Ehrungen Würdenträger



Schützenkönig Dietmar Neubauer , 1. Ritter Sabrina Hörl , 2. Ritter Michael Nutz . Jugendkönig Benedikt Nutz , 1. Ritter Sophie Feuerer , 2. Ritter Jakob Nutz



Treue Mitglieder



60 Jahre Mitgliedschaft: Josef Braun



50 Jahre: Donald Platzer, Heinz Renner, Elisabeth Hammerer und Wilhelm Ertl



25 Jahre: Gustav Nutz



Vereinsmeister



Luftgewehr: Schützenklasse Sabrina Hörl, Altersklasse Harald Kergl, Senioren Auflage Willi Herlitze, Jugendklasse Jakob Nutz



Luftpistole, offene Klasse: Thomas Pröls



Auszeichnung



Verdienstauszeichnung des OSB am Bande: Harald Kergl (fnk)

Sorghof. Zur Freude von Schützenmeister Alfred Forster war bei dem Höhepunkt im Vereinsjahr das Schützenheim komplett gefüllt. Laut Forster taten sich die Mitglieder von Eichenlaub Sorghof bei vielen regionalen und überregionalen Schießveranstaltungen wieder mit Spitzenergebnissen hervor.So wurden Hans-Jürgen Hüttner in der Luftgewehr-Seniorenklasse und Jakob Nutz in der Schülerklasse Gaumeister. Gut schnitten auch die anderen Teilnehmer (Christoph Nutz mit dem 2. Platz und Benedikt Nutz mit dem 3. Platz in der Juniorenklasse A) ab. Der 2. Platz von Willi Herlitze und der 3. Platz von Hans Luber beim Auflage-Schießen wurden ebenfalls hervorgehoben. Mit einem 18,7-Teiler wurde Jakob Nutz Landkreis-Jugendkönig, er war bester Teilnehmer im gesamten Feld. Mit Sabrina Hörl als Zweite in der LG-Damenklasse, Christoph Nutz als Zweitem in der Juniorenklasse A und Willi Herlitze als Sieger bei den Senioren C im Auflage-Schießen landete Eichenlaub ganz vorn auf der Siegerliste. Forster erwähnte auch die vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Nuss-, Dorfvereine und Faschingsschießen, die alle zu einem Erfolg geworden seien. Besonders lobte er die Unterstützung durch die Stadt Vilseck und die gute Zusammenarbeit mit den Patenvereinen Tell Vilseck und Bergschütz Gressenwöhr.Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte zu den hervorragenden Leistungen und betonte, dass der Schützenverein damit ein Aushängeschild der Stadt sei. Er versprach, dass Eichenlaub bei der Anschaffung einer elektronischen Schießanlage wie die beiden Patenvereine auch einen 25-prozentigen Zuschuss erhalte. Schertl übergab einen Scheck für die Jugendarbeit.Der stellvertretende Gauschützenmeister und Schützenmeister von Tell Vilseck, Georg Schmer, wies auf die Schwierigkeiten hin, ehrenamtliche Mitglieder zu finden. Ziel sei es, den Nachwuchs dazu zu bringen, sich in Führungspositionen zu engagieren. Schützenmeister Karl-Heinz Schöpf von Bergschütz Gressenwöhr und Gauehrenschützenmeister und Eichenlaub-Ehrenschützenmeister Karl Federer zeigten sich erfreut über die Leistungen der Schützen.Schützenmeister Alfred Forster übernahm gemeinsam mit Georg Schmer und Karl Federer die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. Die Schießleitung mit Gustav Nutz und Thomas Pröls gab die neuen Vereinsmeister bekannt. Den abschließenden Höhepunkt bildete die Vorstellung des neuen Schützenkönigs Dietmar Neubauer und des Jugendkönigs Benedikt Nutz.