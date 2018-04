Vermischtes Vilseck

08.04.2018

5

0 08.04.2018

Mit 56 Mitgliedern gut besucht war die Jahreshauptversammlung des FV Vilseck im Sportheim. Insgesamt gehören dem Verein 620 Personen an. Vorsitzender Robert Liermann gab einen Rückblick auf die Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres.

Nach seinen Worten zeichnet sich der FV Vilseck durch eine gute Kameradschaft und seine Zuverlässigkeit aus. Für ihn sei der Verein einzigartig, man müsse ihn aber weiter- und in eine neue Richtung bringen. Im Hinblick auf die Jugendfördergemeinschaft (JFG) stellte Liermann fest, dass die Verbindung in der Vergangenheit nicht immer einfach gewesen sei, aber der Rückhalt vonseiten des FV sei vorhanden. Liermann betonte, dass alle Mannschaften unterstützt werden.Kassier Manfred Högl gab einen Einblick in die finanzielle Lage des Vereins. Nach seinen Angaben ist das Jahr 2017 gut gelaufen, wegen diverser Investitionen hätten aber keine Rücklagen gebildet werden können. Man habe das vergangenen Jahr mit einem leichten Minus abgeschlossen, wobei noch Ausstände offen seien, die das Minus relativierten. Die Investitionen hätten zwar in der Kasse zu Buche geschlagen, aber nicht den Spielbetrieb beeinträchtigt. Für 2018 stehen laut dem Kassier der weitere Austausch der Fenster im Sportheim, die Renovierung des Heizraumes und die Errichtung der Zaunanlagen an.Spielleiter Rainer Liermann erläuterte den aktuellen sportlichen Stand der einzelnen Mannschaften von den Senioren bis hin zur G-Jugend. Als absolut positiv bewertete er die Vertragsverlängerung mit dem Trainerteam Boztepe, Stütz und Graßler für die kommende Saison. Auch hätten fast alle Fußballer für die nächste Spielzeit zugesagt. Liermann hob die Bedeutung der Alte-Herren-Mannschaft für den Verein hervor. Ebenso sei die Jugendarbeit für den Verein in den nächsten Jahren existenziell wichtig.Dieter Woldert als neuer Vorsitzender des Sportkegelklubs gab einen Überblick über seine Mannschaften. Er bedankte sich beim Hauptverein für die Unterstützung bei der Renovierung der Duschen an der Kegelbahn. Als Vertreterin der Kindergarde berichtete Sandra Zwack über die neue Sparte beim FV Vilseck. Ihre Truppe umfasst derzeit 19 Mädchen, 2018 gab es 13 Auftritte. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass die Kindergarde beim FV Vilseck eine Heimat gefunden habe.Vorsitzender Peter Lehner von der JFG Obere Vils informierte über die Findung und Zusammensetzung des neuen JFG-Vorstands. Für die Zukunft versprach er eine offene Kommunikation. Die Ängste und Befürchtungen der Stammvereine wolle man ernst nehmen. "Die JFG baut auch zukünftig auf eine leistungsorientierte Ausrichtung der Trainer und Spieler", versicherte er. Für die Zukunft sollten die Weichen so gestellt werden, dass möglichst viele talentierte und gut ausgebildete Spieler in ihre Stammvereine zurückkehren.Heuer feiere die JFG ihr zehnjähriges Bestehen, die Festlichkeiten seien für Freitag und Samstag, 1. und 2. Juni, vorgesehen. Bezüglich des Kunstrasenplatzes erläuterte Lehner, das hierzu ein Antrag an die Stadt gestellt und eine Arbeitsgruppe gebildet worden sei.Bürgermeister Hans-Martin Schertl äußere seine Meinung, dass es beim FV sportlich gut läuft, trotz des Abstiegs im vergangenen Jahr. Dem Nachwuchsbereich des FV stellte er ein sehr gutes Zeugnis aus. Auch die Arbeitseinsätze bei verschiedenen Veranstaltungen lobte das Stadtoberhaupt. Er freue sich auch über die neugegründete Sparte beim FV. Er verwies beim Thema Kunstrasenplatz darauf, dass hierüber erst einmal ausgiebig und zielgerichtet gesprochen werden müsse.Zum Abschluss der Versammlung übergab Rainer Liermann im Namen des Rentnerstammtisches einen Geldbetrag von 1000 Euro für die Jugendmannschaften des FV.