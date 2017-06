Vermischtes Vilseck

08.06.2017

10

0 08.06.201710

In den vergangenen Wochen feierten in zahlreichen Pfarreien junge Menschen Erstkommunion. So auch in St. Ägidius in Vilseck. Allerdings waren es hier Jubilare, die vor Jahren beziehungsweise Jahrzehnten erstmals an den Tisch des Herrn getreten waren. Gar bis zu 81 Jahre lag das Fest zurück.

Die feierliche Sonntagsmesse zelebrierten Ruhestandpfarrer Studiendirektor Lothar Kittelberger und Stadtpfarrer Johannes Kiefmann. Letzterer hob in der Predigt den Wert des eucharistischen Brotes als Nahrung für die Seele hervor. Nach der Messe erhielt jeder der Jubilare ein kleines Geschenk der Pfarrei zur Erinnerung an diesen Tag.