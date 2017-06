Vermischtes Vilseck

21.06.2017

21.06.2017

Das große Engagement der Lehrer, die auch wertvolle Erziehungsarbeit leisteten in einer Zeit, in der neue Medien und soziale Netzwerke Einzug gehalten haben, lobte Ursula Schroll bei der Jubilarehrung des BLLV-Kreisverbands Vilseck. Kritisch beleuchtete die BLLV-Bezirksvorsitzende die Situation an den Grund- und Mittelschulen.

Ehrungen 60 Jahre Mitgliedschaft: Gerda Gawreliuk , Alfred Nachreiner



50 Jahre: Karl Huttner und Klaus-Dieter Seibold



45 Jahre: Horst Kohl, Agnes Maul und Richard Schmutzer



40 Jahre: Anna Baldermann, Helga Prechtl, Willi Prechtl, Alois Siegert, Marlene Stopfer-Höhn, Barbara Ströll-Seegerer und Ulrike Wesnitzer



30 Jahre: Edith Ruppert-Groher



25 Jahre: Margareta Loch (khg)

Schlicht. Kreisvorsitzende Edith Ruppert-Groher blickte bei der Mitgliederversammlung im Gasthof Roter Hahn in Schlicht auf die zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen beiden Jahren zurück. Die meisten davon wurden gemeinsam mit dem Nachbarkreisverband Sulzbach-Rosenberg unternommen, etwa die Besichtigung der alten Hof-Apotheke und des Luftmuseums, Kochabende, Nähkurs, Ausbuttern und Preisschafkopf. Die Pensionisten trafen sich regelmäßig, dabei referierte Arthur Schriml zu interessanten Themen. Sie hob das großartige Ergebnis bei den Personalratswahlen hervor.Bezirksvorsitzende Ursula Schroll ging auf die Missstände ein, die vor nunmehr 156 Jahren etwa 200 Männer bewogen, sich angesichts der miserablen Lebenssituation der Volksschullehrer zusammenzuschließen. Heute zähle der Verband rund 61 000 Mitglieder. Jeder Lehrer sei gut ausgebildet, abgesichert und nicht mehr auf Zusatzeinkünfte angewiesen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aus der standespolitischen Vertretung ist ein Verband geworden, der sich auch berufswissenschaftlichen und schulpolitischen Themen widme, dessen Arbeit wahrgenommen werde und der sich großer Wertschätzung erfreue.Schroll ging auf die schwierige Personalsituation ein, vor allem während der Grippewelle, als die Unterrichtsversorgung nur durch den engagierten Einsatz der Kollegen habe gewährleistet werden können. "Klassen mussten zusammengelegt und mitgeführt werden, unzählige Überstunden wurden geleistet", blickte sie zurück.Der BLLV werde sich weiter dafür einsetzen, dass sich die Personalsituation verbessert und die Belastungen der Lehrer reduziert werden. "Auch im Zeitalter der interaktiven Tafel, des PCs und des Internets steht im Mittelpunkt immer noch das Kind und der Jugendliche. Ohne Beziehung geht es auch im Zeitalter der Technisierung nicht, denn der Mensch braucht den Menschen", betonte sie. Zusammen mit Kreisvorsitzender Edith Ruppert-Groher ehrte sie zahlreiche Mitglieder für die langjährige Treue zum BLLV.Zum Abschluss der Versammlung gratulierte der Kreisverband Vilseck der Bezirksvorsitzenden zu 25 Jahren im Amt und dankte ihr für ihren überaus großen Einsatz. Edith Ruppert-Groher überreichte jedem als Anerkennung ein kleines Geschenk. Dank galt Anna Metz für die Mithilfe bei der Gestaltung dieser Veranstaltung sowie Hans Grimm und Karl Heinz Grollmisch für die Pensionistenbetreuung.