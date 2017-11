Vermischtes Vilseck

19.11.2017

2

0 19.11.2017

"Die Gemeindejugendfeuerwehr könnte derzeit viele Übungen in der Politik halten. Denn in vielen Parteien, auch in der CSU, gibt es gewaltige Flächenbrände", meinte der Ortsvorsitzende der Jungen Union Vilseck anlässlich der Spendenübergabe an die Jugendfeuerwehr im Stadtgebiet Vilseck scherzhaft. Zusammen mit stellvertretendem Ortsvorsitzenden Tobias Meidinger übergab Jonas Dittrich eine Spende in Höhe von 100 Euro an Gemeindejugendwart Andreas Männer. Der Feuerwehrnachwuchs hatte am bayerisch-politischen Abend der Jungen Union für Essen und Getränke gesorgt. Tobias Meidinger, der auch als Ausbilder beim Feuerwehrnachwuchs tätig ist, bewertete die gemeinsame Jugendfeuerwehr positiv: "Es war der richtige Schritt für die Zukunft, dass sich alle Wehren der Gemeinde Vilseck zusammen dem Thema Nachwuchs widmen." Gemeindejugendwart Andreas Männer berichtete unter anderem von der Vorbereitung auf die Prüfung zur Jugendspange und weiteren Vorhaben. Dittrich stellte fest, dass die Spende hier richtig angelegt sei.