Käppis in den Farben der einzelnen Gruppen der Tagesstätte St. Josef

Vermischtes Vilseck

17.05.2018

1

0 17.05.2018

Grün, orange, gelb und rot; so wie die Farben der einzelnen Kita-Gruppen, waren auch die Kopfbedeckungen der Kleinen (Bild) beim Familienfest der Tagesstätte St. Josef. "Die bunten Mützen sind durch eine Spende des Schnäppchen- und Flohmarktladens finanziert und mit der Aufschrift "Kita St. Josef Vilseck" bedruckt worden", freute sich Leiterin Monika Mrosek. Veronika Pröls und Friedrich Bosser, die den kleinen Laden im Kellergeschoss des Kindergartens betreiben, hatten dafür eine Spende von 500 Euro überreicht. Mit Liedern und Darbietungen wurde sowohl Vätern als auch Müttern zu ihren Ehrentagen gratuliert und von den Kindern beschenkt. Die Eltern wiederum machten ihren Sprösslingen große Freude, indem sie bei tollen Spielen mitmachten. Elternbeiratsvorsitzende Sabine Ringer stellte die Familie an diesem Tag in den Focus. Sie dankte den Erzieherinnen und den Müttern, die ein leckeres Büfett vorbereitet hatten. Die Spenden kommen zu 100 Prozent der Einrichtung zugute. Bild: rha