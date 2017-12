Vermischtes Vilseck

29.12.2017

3

0 29.12.2017

Zu insgesamt 60 Einsätzen muss die Feuerwehr Schlicht 2017 ausrücken. Beim Kameradschaftsabend stehen erfolgreiche Aktive im Mittelpunkt.

Schlicht. Sehr zahlreich hatten sich die Mitglieder im Gerätehaus eingefunden. 2. Vorsitzender Josef Ströhl eröffnete die Veranstaltung.In seinem Jahresrückblick erinnerte Kommandant Stefan Wiesgickl neben den Einsätzen an Lehrgänge, Übungen und Schulungen. Er ernannte Harald Lukesch und Christian Stauber zu Atemschutzgeräteträgern, beide neu beziehungsweise erst wieder aktiv bei der Feuerwehr. Stefan Geier und Fabian Zeilmann wurden nach bestandenem Lehrgang zu Gruppenführern ernannt und zu Löschmeistern befördert.Der Nachwuchs der Schlichter Wehr, die in der Gemeindejugendfeuerwehr der Stadt Vilseck mitwirkt, nahm an der Prüfung zu den Abzeichen Jugendflamme (Jonas Schraml, Stefan Ratzke und Nikolas Singer) sowie bayerische Jugendspange (Jonas Schraml und Stefan Ratzke) teil. Sie alle legten dabei hervorragende Ergebnisse vor.Der Kommandant vergab Leistungsabzeichen in Bronze, Silber, Gold und Gold-Grün an neun Aktive: Stefan Wiesgickl, Betty Zwack, Andreas Zwack (FFW Ebersbach), Lena Lautner, Stefan Geier, Christian Hüttner, Christian Stauber, Josef Ströhl und Stefan Wismeth.Kreisbrandinspektor Christof Strobl ging auf die Zusammenarbeit der sieben Wehren im Bereich der Stadt Vilseck ein. Die sollte sich nicht nur auf Leistungsabzeichen stützen, sondern sei besonders bei Einsätzen gefragt, da wegen der Arbeitszeiten viele Aktive nicht zum Einsatz kommen könnten. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und die Instandhaltung der Geräte. Laut Strobl wird von Landkreisfeuerwehr, Feuerwehr Schlicht und Stadt Vilseck ein Fahrzeugkonzept für die Schlichter Wehr erstellt.2. Bürgermeister Thorsten Grädler stellte fest, dass die sieben Feuerwehren der Stadt gut aufgestellt seien. Er stehe positiv der Eigenständigkeit der FFW Schlicht gegenüber, die allgemeine Einsatzbereitschaft müsse sichergestellt sein. Mit einem Gedicht über die Feuerwehr lobte Grädler die Einsatzkräfte und bedankte sich so für die geleisteten Dienste. Im Namen der Stadt Vilseck überreichte er 2. Kassenwart Betty Zwack das obligatorische Kuvert.Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu bat die Feuerwehrleute, sich weiterhin für die Einsätze zur Verfügung zu stellen: "Das ist gelebte Nächstenliebe." Zum Schluss bedankte sich Josef Ströhl für alle das Vereinsjahr über geleisteten Arbeiten.