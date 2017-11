Vermischtes Vilseck

22.11.2017

18

0 22.11.201718

Den Zusammenhalt sowohl unter den Aktiven als auch im Verein hebt Vorsitzender Rudolf Ernst beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Sigl hervor. Langjährige Mitglieder werden geehrt.

Abzeichen überreicht

Bereits Nachahmer

Sigl. Ernst erinnerte an das Steinbruchfest und die 110-Jahr-Feier, die erfolgreich verlaufen seien. Besonderer Dank galt der Familie Gradl, in deren Maschinenhalle das Fest wegen des schlechten Wetters verlegt werden konnte. Dass viele Mitglieder bereits seit Jahrzehnten dem Verein die Treue halten und so die Feuerwehr Sigl mitgestalten hob der Vorsitzende bei den Ehrungen hervor. Für 25 Jahre Treue dankte er Thomas Schertl, Andreas Apfelbacher, Gerhard Schertl und Stefan Merkl, für 40 Jahre Albert Graf, Josef Kredler und Franz-Josef Siegert sowie für 60 Jahre Alfred Kredler.Gemeinsam mit Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Christof Strobl und Bürgermeister Hans-Martin Schertl überreichte Kommandant Stefan Schertl die Abzeichen für die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz". Besonders würdigte er die perfekte Vorbereitung durch die Ausbilder Thomas Gradl und Martin Dotzler. Die Stufe 1 erreichten Stefan Dotzler, Melanie Kirschner und Josef Trummer, die Stufe 2 Andreas Merkl, die Stufe 3 Christian Gradl, Ramona Suttner, Milena Pröls und Saskia Pröls (Feuerwehr Vilseck) sowie die Stufe 5 Michael Lang.Nach erfolgreichem Absolvieren des Lehrgangs an der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg ist Marco Herold nun Gruppenführer. Die Atemschutzgeräteträger der Sigler Wehr nahmen heuer an verschiedenen Aus- und Weiterbildungen teil. Ihnen und allen anderen Aktiven dankte Kommandant Schertl.Der taktische Einsatzwert des 2014 angeschafften Tragkraftspritzenfahrzeugs habe sich beim großen Unwetter am 9. August erwiesen, insbesondere die durchdachte Lichttechnik, die ein flexibles Ausleuchten der Einsatzstellen ermöglicht.Die Kameradschaft und die vielen Aktivitäten, auch über die eigene Wehr hinaus, lobte Kreisbrandrat Fredi Weiß und stellte besonders die neue "Jugendfeuerwehr Gemeinde Vilseck" in den Vordergrund. "Frühzeitige Nachwuchsarbeit ist wichtig. Die Gründung war der richtige Weg, es gibt bereits jetzt einige Nachahmer", stellte er fest.Die Unterstützung der Stadt sicherte Bürgermeister Hans-Martin Schertl zu. Er lobte die Sigler Wehr als eine der aktivsten im Stadtgebiet.