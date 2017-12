Vermischtes Vilseck

Schlicht. Bei bester Gesundheit und Fitness feierte Karl Eckert aus Schlicht 80. Geburtstag. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem Jubilar die Glückwünsche der Stadt Vilseck. Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu gratulierte für die Pfarrei Schlicht.

Karl Eckert wurde in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg geboren und wuchs dort zusammen mit zwei Brüdern auf. Eine Schwester verstarb bereits im Kindesalter. Einer seiner beiden Brüder verunglückte mit 21 Jahren tödlich. Nach dem Schulbesuch arbeitete er im Sägewerk Haselberger in Schlicht. Danach war er 40 Jahre lang bis zum Eintritt in den Ruhestand bei der Hausverwaltung der US-Armee beschäftigt.1961 heiratete Eckert Erika Hörl aus Sorghof. Mit ihr bekam er vier Kinder, ein Sohn verunglückte mit 18 Jahren tödlich. Besonders freut sich der Jubilar aber über seine fünf Enkel und vier Urenkel. Eckerts Herz schlägt vor allem für den Fußball. Seine Freizeit verbringt er größtenteils auf dem Sportplatz des 1. FC Schlicht. Als Gründungsmitglied ist er seit 30 Jahren Kassier bei den Heimspielen und Platzwart. Kurioserweise ist er auch Mitglied beim Nachbarverein, dem FV Vilseck. In der Bundesliga ist der 1. FC Bayern sein Favorit.Aber auch anderen Vereinen gehört Eckert seit vielen Jahren an, etwa der Feuerwehr Schlicht und dem Trachtenverein Erika Sorghof. Beim monatlichen Musikantenstammtisch im Gasthof Ströll in Schlicht ist er Stammzuhörer. Die Arbeit in seiner Jugendzeit beim Sägewerk ließ ihn nie los, und so bringt ihm die Säge auch heute noch viel Freude. Er liebt den Umgang mit jungen Menschen, was ihn, wie er meint, jung hält.