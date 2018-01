Vermischtes Vilseck

03.01.2018

3

0 03.01.2018

Gressenwöhr. Bei Bergschütz Gressenwöhr 1959 bleibt Schützenmeister Karl-Heinz Schöpf am Drücker. Er wurde bei der Mitgliederversammlung im Schützenheim in seinem Amt bestätigt. Herausragend im Vereinsjahr sei die Anschaffung einer neuen Schießanlage auf elektronische Trefferauswertung gewesen, so Schöpf in seinem Rückblick.

Neuwahlen 1. Schützenmeister: Karl-Heinz Schöpf 2. Schützenmeister: Thomas Neugebauer Schriftführer: Tanja Schöpf 2. Schriftführer: Karl-Heinz Schöpf Kassier: Severine Schinhammer 2. Kassier: Sabine Ertl Kassenprüfer: Doris Roppert, Josef Stauber 1. Schießleiter: Erich Roppert 2. Schießleiter: Tobias Schmidt Jugendleiter: Karl-Heinz Siegert 2. Jugendleiter: Tobias Schmidt Fähnrich und Fahnensektion: Markus Neugebauer, Thomas Neugebauer, Arthur Steininger Gerätewart: Matthias Neugebauer Vertrauensmänner: Herbert Zinnbauer, Richard Lautner, Martin Schmidt Beisitzer: Doris Siegert, Rosi Zinnbauer, Christine Schöpf, Maria Schmidt, Severine Schinhammer

Sportleiter Erich Roppert berichtete über die schießsportlichen Aktivitäten. Die Mannschaft in der Schützenklasse mit Thomas Neugebauer, Martin Schmidt und Manfred Schmidt wurde 1. Gaumeister. Die Altersklassemannschaft mit Karl-Heinz Siegert, Erich Roppert und Karl-Heinz Schöpf erreichte den 3. Platz. Im laufenden Rundenwettkampf beteiligen sich die Bergschützen mit zwei Mannschaften in der Kreisliga-Nordwest des Oberpfälzer Schützenbundes und in der A-Klasse des Gaues Sulzbach-Rosenberg.Jugendleiter Karl-Heinz Siegert konnte seit der Inbetriebnahme der neuen elektronischen Schießanlage über einen Anstieg der Schießbeteiligung bei den Jugendlichen berichten. Nach 32 und 22 Jahren Tätigkeit im Ehrenamt des 1. und 2. Kassiers verließen Helmut und Brigitte Schöpf den Vorstand. Auch Hans Ringer legte nach 22 Jahren das Amt des Kassenprüfers ab.