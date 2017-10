Vermischtes Vilseck

24.10.2017

8

0 24.10.2017

In der Musikantenburg der Burg Dagestein feierte der rüstige Jubilar Karl Pröls aus Vilseck seinen 90. Geburtstag. Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte ihm dazu im Namen der Stadt. Glückwünsche überbrachten neben zahlreichen Verwandten, Freunden und Vereinsvorsitzenden auch vier Enkelkinder und zwei Urenkel. Ein weiterer Urenkel wird in den nächsten Tagen erwartet.

Der Jubilar wuchs in Vilseck mit drei Geschwistern auf. Nach dem Schulbesuch wurde er noch kurz vor Kriegsende für ein Jahr zum Wehrdienst eingezogen. 1956 heiratete er Theresia Fenk aus Vilseck. Das Ehepaar bekam vier Kinder. Seit 1987 ist Pröls verwitwet. Von 1951 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1990 arbeitete er als technischer Angestellter im Südlager Vilseck.Zu den größten Hobbys des Jubilars zählt seit jeher die Fischzucht. Bereits sein Großvater und sein Vater hatten das Fischrecht im ehemaligen Stadtweiher. So lernte auch Karl Pröls die Karpfen- und Forellenzucht und legte in Starnberg die Fischermeisterprüfung ab. Auch heute hält er sich noch gerne an den Fischweihern auf. Sein zweites Hobby treibt ihn ebenfalls in die Natur. 1951 machte er den Jagdschein und ist seither vor allem im Gressenwöhrer Jagdrevier unterwegs.Der Jubilar ist außerdem seit Jahrzehnten Mitglied des Musikvereins Vilseck, 20 Jahre davon als Zeugwart. Seit 30 Jahren ist er Ehrenmitglied des Vereins. Der Musikverein spielte ihm ein Geburtstagsständchen. Auch die Jagdhornbläser ließen ihn hoch leben.