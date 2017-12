Vermischtes Vilseck

26.12.2017

26.12.2017

Voll Freude und Dankbarkeit an die Geburt Jesu denken - in diesem Sinne versammelten sich die Kinder und ihre Angehörigen zur Kinderchristmette in St. Ägidius. Mit Pfarrvikar Hruday Kumar Madanu zogen Ministranten und Mitwirkende in das Gotteshaus ein. In zahlreichen Proben hatte das Kindergottesdienst-Vorbereitungsteam mit Kita- und Schulkindern ein Krippenspiel einstudiert. Von der Herbergssuche bis zur Geburt im Stall spielten die Kleinen die Geschichte von Bethlehem nach und sangen dazu die entsprechenden Lieder. Schließlich versammelten sich alle an der Krippe, um das Kind anzubeten. In den Fürbitten baten die Mädchen und Buben, dass auch für Arme, Kranke und Einsame das Christkind kommen möge. Zum gemeinsamen Vaterunser versammelten sich alle um den Altar, um so dem Christuskind nahe zu sein. Mit Windlichtern wurden die Gottesdienstbesucher am Ende in die Heilige Nacht verabschiedet.