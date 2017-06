Vermischtes Vilseck

(rha) Die Kleinen der Kindertagesstätte St. Josef hatten bei ihrem Besuch im Feuerwehrhaus viele Fragen. So wollten sie beispielsweise wissen, wie schwer die Rettungsschere ist. Diese Frage konnte das eine oder andere Kind mit seiner puren Muskelkraft beantworten. Neugierig inspizierten die Mädchen und Buben jeden Winkel des Gerätehauses.

Am interessantesten fanden die Buben und Mädchen natürlich das rote Feuerwehrauto mit all seinen Gerätschaften. Stellvertretender Kommandant Peter Ziegler und Gerätewart Markus Schießlbauer hatten alle Hände voll zu tun. Sie erklärten den Kindern, dass der Notruf in der Einsatzzentrale aufläuft, stellten ihnen die Schutzkleidung der Feuerwehr vor und zeigten ihnen bis hin zu den Einsatzfahrzeugen restlos alles. Eines machte den Mädchen und Buben besonders Spaß: Sie durften nämlich mit einem echten Feuerwehrschlauch spritzen. Mit dem Fingerspiel "Tatü, tata" bedankten sich die Kinder, die jetzt selbstverständlich alle Feuerwehrmann oder -frau werden wollen, und ihre Erzieherinnen für die abwechslungsreiche Stunde im Kindergartenalltag.