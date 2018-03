Vermischtes Vilseck

Sorghof. Schlau machten sich die Füchse, so heißen in der Kindertagesstätte St. Barbara die Vier- und Fünfjährigen, bei ihrem Besuch in der Bücherei Sorghof. Sie staunten über die vielen Bücher, DVDs und Spiele, die ihnen Bücherei-Leiterin Margarete Kraus vorstellte. Gespannt lauschten sie dem Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot, das ihnen Kraus vorlas. Auch bei den lustigen Pumuckl-Geschichten verging die Zeit wie im Flug. Mit Buntstiften durften die Kleinen ihre Eindrücke zu Papier bringen, was sie sich nicht zweimal sagen ließen. "Kommt bald wieder und bringt eure Eltern mit", ermunterte die Leiterin die Kinder. Bild: rha