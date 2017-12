Vermischtes Vilseck

07.12.2017

"Wir sind Kolping - und stolz darauf!" Darin sind sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie Vilseck bei ihrem Gedenktag einig. Neuaufnahmen und Ehrungen standen im Mittelpunkt.

Der Kolpinggedenktag nahm seinen Auftakt mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, den Präses Johannes Kiefmann zelebrierte. Eine besinnliche Feier im Kolpingsaal schloss sich an. "Die saufen nur, hängen in Wirtshäusern rum, verwahrlosen auf der Straße, sind ungepflegt, ordinär und dumm." Vorsitzender Erich Gebhardt erinnerte daran, dass zu Zeiten Adolph Kolpings die Handwerker so gesehen wurden. Und da dieser selbst Handwerker gewesen sei, habe dieses Urteil somit auch ihm gegolten. Kolping aber habe, statt zu resignieren, Verantwortung übernommen und die Basis für das weltweite Kolpingwerk gelegt. Gebhardt betonte, dass auch die Kolpingsfamilie Vilseck mit ihrem sozialen Engagement und den Bildungsangeboten in der Nachfolge des Gesellenvaters stehe. Darauf könne man stolz sein.Präses Johannes Kiefmann lud ein, an der Schwelle zum neuen Kirchenjahr innezuhalten. Er finde, dass das Jahresthema der Pfarreiengemeinschaft "Heiliges neu entdecken" gut zur Kolpingsfamilie passe. Zusammen mit Gebhardt freute er sich, wieder Neumitglieder in der Gemeinschaft begrüßen zu können. Diese sollten als aktive und überzeugte Christen dem Beispiel Kolpings folgen. Auch wenn manche der treuesten Mitglieder aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnten, war die Zahl der langjährigen Mitglieder groß, die geehrt wurden.Zum Abschluss des offiziellen Teils wies Gebhardt auf so manches Paradoxe dieser schnelllebigen Zeit hin und forderte dazu auf, sich ganz bewusst geliebten Menschen zu widmen, "da diese eines Tages nicht mehr bei uns sind". Da passte es dann sehr gut, dass der Abend in geselliger Runde beschlossen wurde.