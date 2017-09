Vermischtes Vilseck

24.09.2017

24.09.2017

Schlicht. Gastgeber der Herbstversammlung des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine war heuer anlässlich seines 25-jährigen Bestehens der Mitgliedsverein Sigl. Als Vorsitzender des Dachverbands wusste das Landrat Richard Reisinger in seiner Begrüßung entsprechend zu würdigen.

Lob von profunder Stelle gab es seitens Leitendem Forstdirektor Wolfhard-Rüdiger Wicht. Neben der Varroamilbe sei auch das zurückgehende Nahrungsangebot ein Grund für das drastische Absinken der Anzahl von Bienenvölkern. So wie Landwirte und Waldbesitzer könnten auch Garten-und Balkonbesitzer etwas für eine blühende Natur und damit die Bienen tun. Zudem warb er für die Hauswirtschaftsschule, in der der Hausgartenbau auch auf dem Stundenplan stehe. Zusammen mit Kreisfachberaterin Michaela Basler blickte Reisinger humorvoll auf Veranstaltungen in diesem Jahr zurück und hob die Erfolge von Ursensollen, Atzmannsricht und Ammerthal bei dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" hervor. Vielfalt und Bodenständigkeit in Natur und Garten war auch das Anliegen von Kreisfachberater Arthur Wiesmet in seinem Bildvortrag "Was war los im Garten in diesem Jahr?". Die ständige Forderung nach pflegeleichtem Hausgrün dürfe nicht gleichbedeutend mit der Eintönigkeit von Beton, Pflaster und Schotter sein, forderte er ein.Nach entsprechenden Fortbildungen überreichte Reisinger fünf neue Gartenpflegerausweise. Sie gingen an Tanja Bäumler, Mandy Göbel, Melanie Günther (alle OGV Lintach), Armin Heuberger (OGV Sigl) und Renate Steger (OGV Gunzendorf).