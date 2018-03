Kreuzweg in der Lindenallee in Axtheid-Berg

26.03.2018

Den Spuren Jesu folgten die Kinder der Pfarrei St. Ägidius am Palmsonntag in der Lindenallee in Axtheid-Berg. Bei frühlingshaftem Wetter zogen sie mit Pfarrvikar Hruday Kumar Madanu von Station zu Station und beteten dabei den Kreuzweg. Väter und Mütter beschrieben abwechselnd die einzelnen Denkmäler, und die Kinder trugen Fürbitten vor. Am Ende verspürten die Kleinen bereits die nahende Auferstehung des Herrn und legten zum Zeichen des Sieges über den Tod gesammelte Holzstöckchen in Kreuzesform auf die Erde. Bild: rha