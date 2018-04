Vermischtes Vilseck

Sigl. Mit der eisernen Hochzeit konnte das Ehepaar Lisbeth und Bernhard Ringer aus Sigl ein sehr seltenes Fest feiern. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem Jubelpaar, das vor 65 Jahren geheiratet hat, die Glückwünsche der Stadt Vilseck. Im Namen von Landrat Richard Reisinger überreichte er dem Ehepaar Blumen.

Bernhard Ringer wurde in Sigl geboren. Nach dem Schulbesuch lernte er im väterlichen Betrieb das Schmiedehandwerk. 1941 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und nach Frankreich und Russland geschickt. Genau an seinem 23. Geburtstag geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 1948, wieder an seinem Geburtstag, entlassen wurde. Zurück in der Heimat, führte er den elterlichen Betrieb bis 1955 weiter. Danach arbeitete er in den Rino-Werken in Vilseck und später bis zum Eintritt in den Ruhestand im Südlager.Lisbeth Ringer, eine geborene Wölker, kam in Skalung in Oberschlesien zur Welt. Sie wuchs zusammen mit vier Geschwistern auf, von denen nur noch eine Schwester lebt. Im Januar 1945 wurde sie aus ihrer Heimat vertrieben und kam über mehrere Stationen im Januar 1947 nach Sigl. Hier arbeitete sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb. In Sigl lernte sie auch ihren Ehemann Bernhard kennen. Bernhard Ringer ist bereits 95 Jahre alt, seine Lisbeth wurde vor ein paar Wochen 90. Das Ehepaar Ringer bekam zwei Kinder. Ihr Sohn Karl ist früh verstorben. Inzwischen freuen sich die Jubilare über sechs Enkel und acht Urenkel. Noch immer versorgen sie sich alleine und erledigen auch den gesamten Haushalt. Gerne verrichtet Lisbeth Ringer noch einige leichte Gartenarbeiten.