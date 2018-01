Vermischtes Vilseck

21.01.2018

10

0 21.01.201810

Als sehr rege präsentieren sich die Pferdefreunde in ihrem Rückblick. In der Generalversammlung im Gasthof Ströll lobt Vorsitzende Marianne Weiß den guten Zusammenhalt der Mitglieder.

Weiß dankte laut Presse-Info den Helfern bei den Bingo- und Schnauzabenden und dabei besonders dem Fußballverein Vilseck für die kostenlose Überlassung des Sportheimsaales."Mein großer Dank gilt der Stadt Vilseck und der Geschäftswelt, ohne deren Spenden diese Turniere nicht möglich gewesen wären", sagte sie. Auch war Weiß erfreut über die Teilnahme einiger Mitglieder mit ihren Pferden an verschiedenen Reiterfesten in der Umgebung. Ebenso sprach sie den Leiterinnen der Sparte Line Dance, Silke Utter und Kerstin Lindner, ihren Dank aus.Für 2018 seien die Mitwirkung am Faschingszug, ein Tagesausflug im Sommer, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt, die Bewirtung beim Christbaumentzünden sowie weitere Bingo- und Schnauzturniere geplant. Chronist Georg Kraus blickte auf das 30-jährige Bestehen des Vereins zurück, das im Juni mit einem Festgottesdienst und einem Ehrungsabend gefeiert wurde.Kassiererin Marlen Platzer berichtete über zufriedenstellende finanzielle Verhältnisse. Nach den Neuwahlen klang die Versammlung beim gemütlichen Zusammensein aus. Es wurden jeweils einstimmig gewählt: Vorsitzende Marianne Weiß, Stellvertreter Georg Kraus, Kassiererin Marlen Platzer, Schriftführerin Edelgard Wiesnet, Chronist Georg Kraus, Stellvertreterin Kerstin Lindner, Jugendwart Dagmar Krebs, Kassenrevisoren Konrad Weiß und Anita Hentschke, Beisitzer Harry Platzer, Gerhard Hentschke und Sonja Dürnhofer, Spartenleiterinnen Silke Utter und Kerstin Lindner.