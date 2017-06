Vermischtes Vilseck

27.06.2017

27.06.2017

Der Stadt Vilseck sind ihre Kinder sehr viel wert: In die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule wurden seit 2010 insgesamt 12,4 Millionen Euro investiert. Nun ist dieses Projekt abgeschlossen.

Festprogramm Die Einweihung der Grund- und Mittelschule wird mit einem großen Schulfest gefeiert. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Bläserklasse Vilseck sowie Schüler der 3. und 4. Jahrgangsstufe.



Um 10 Uhr beginnt das Programm mit einem Festakt - mit Ansprachen und der symbolischen Schlüsselübergabe. Um 12 und 13 Uhr werden Führungen durch den Schulkomplex angeboten, damit sich die Bevölkerung ein Bild von der Generalsanierung machen kann. Treffpunkt dazu ist der Pausenhof. Von 11 bis 13 Uhr bieten alle Klassen in ihren Räumen Aktionen an wie beispielsweise einen Parcours der Sinne, Spiele, die Vorstellung des Müllprojekts, Kunst, Tafelspiele, Basteleien, kulinarische Köstlichkeiten und Cocktails, ein London-Quiz, Pizzabacken, Buttons gestalten und Geschichtenerzählen. Die Bevölkerung ist willkommen. (ads)

Rundum erneuert Bei der Generalsanierung wurde die Vilsecker Schule in Substanz, Technik und Ausstattung auf den neusten Stand der Technik gebracht und den aktuellen gesetzlichen Anforderungen angepasst.



Dazu zählten die Verbesserung der Raumakustik, die Sicherstellung des Brandschutzes, der Flucht- und Rettungswege, die energetische Sanierung, die Erneuerung der Elektro- und Beleuchtungsanlage sowie der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage. Eine barrierefreie Erreichbarkeit wurde durch den Anbau eines Aufzugs ermöglicht.



Auch Baumängel, Raum- und Funktionsdefizite in der Verwaltung wurden behoben. Der Anbau an die bestehende Verwaltung im 1. Stock schuf auch einen überdachten Pausenhof. Traktweise wurden die Fenster erneuert, parallel zur Sanierung der Innenräume, Dämmung und zum Verputzen der Fassade.



Architektonisch-gestalterisch haben alle An- und Erweiterungsbauten eine klare kubisch Form, die sich vom Bestand auffallend abhebt. Gezielt wurden an verschiedenen Gebäudeflächen mit einem warmen Rotton farbliche Akzente gesetzt.

Investitionskonzept Die Stadt Vilseck hat in den zurückliegenden Jahren viel Geld in die Hand genommen, um ihre Schule auf einen modernen Stand zu bringen:



2002/03: Bau der Dreifachturnhalle Am Schnellweiher; 2 560 000 Euro/keine Zuwendung;



2005/06: Neugestaltung Schulsportplatz; 12 000 Euro;



2007/08: Neugestaltung der Außenanlagen mit Parkplatz, Verkehrsgarten, Schnellweiher; 652 000 Euro/insgesamt 200 000 Euro Zuwendung;



2007/08: Neubau der Buswendeschleife mit Bushäuschen; 196 000 Euro/Zuwendung 64 000 Euro



2007 bis 2009: Neubau der Ganztagsbetreuung; 1 911 000 Euro, mit Sanierung der Mehrzweckhalle/Zuwendung 170 000 Euro;



2010 bis 2016 Generalsanierung Schulgebäude mit Anbau des Verwaltungstrakts und Einrichtungsgegenständen; 5 500 000 Euro/Zuwendung 1 413 000 Euro;



2016/17 Neugestaltung der Außenanlagen Pausenhöfe, Eingangsbereich; 800 000 Euro/Zuwendung135 000 Euro



Gesamtkosten: 12 431 000 Euro, davon 1 982 000 Euro Förderung durch den Freistaat. (ads)

Damit ist die Schule jetzt innen und außen in einem Topzustand: Davon überzeugen können sich Interessierte am Samstag, 1. Juli, bei der offiziellen Einweihung. Die Gesamtinvestition von 12 431 000 Euro wurde mit 1 982 000 Euro vom Freistaat gefördert. Am 1. Juli 1962 war die Grundsteinlegung für die neue Vilsecker Schule. Genau 55 Jahre später erfolgt nun erneut eine Einweihung nach dem Abschluss der Generalsanierung.Bereits 2002/03 begannen die großen Baumaßnahmen an der Schule mit der Errichtung der Dreifachturnhalle am Schnellweiher. 2006 folgte eine neue Sportanlage mit Rundlaufbahn, Allwetterplatz, Rasenspielfeld und Kugelstoßanlage. Dazu kam der Eingangsbereich für den kompletten Schul- und Sportkomplex in stadtparkähnlicher Gestaltung, mit Parkplätzen, einer verkehrssicheren Busvorfahrt und Wartehäuschen. Dabei wurde auch der verschüttete Schnellweiher wieder hergestellt.2008 wurde auf Beschluss des Stadtrats eine Ganztagsbetreuung zur Stärkung des Schulstandorts eingeführt, die mit derzeit 90 Kindern bestens angenommen wird. Gleichzeitig wurden die Mehrzweckhalle renoviert und das Foyer neu gestaltet. Seither hat Vilseck ein ansehnliches Veranstaltungszentrum mit der dazu erforderlichen Infrastruktur. Die Defizite in der schulischen Ausstattung, der Räume sowie das Thema energetische Sanierung warfen die Frage der Renovierung und des Umbaus des übrigen Gebäudes auf.2009 beschloss der Stadtrat die Generalsanierung. Nur diese war auch mit einer Förderung verbunden. Ziel war es, eine zukunftsfähige Schule zu erhalten, die kommenden Anforderungen auf Jahre hinaus genügt und den Schulstandort im Verbund stärkt.Mit der Generalsanierung wurde das Planungsbüro Harth und Flierl Architekten aus Amberg beauftragt.