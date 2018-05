Vermischtes Vilseck

09.05.2018

12

0 09.05.201812

"Servus, griaß de", so begrüßten die Kinder der Kita St. Barbara gesanglich ihre vielen Gäste zum Maifest. Bayrisch, lustig und gemütlich verbrachten Groß und Klein, Alt und Jung einen unterhaltsamen Nachmittag. Im Dialekt kündigten die Vorschulkinder mit Kita-Leiterin Agnes Strobel auch das Programm an. Da staunten die Besucher nicht schlecht, als die Kleinen in feschen Dirndlgewändern und Lederhosen zum Tanz um den Maibaum aufmarschierten und einige Lieder zum Besten gaben. Manuel Plößner griff beim gezeigten Bandltanz schneidig in die Tasten seines Schifferklaviers. Auf der Spielstraße vergnügten sich die Kinder beim Tauziehen, Fingerhakeln, Armdrücken und Bierkrugstemmen nach dem Motto: Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Danach kam die Stärkung mit bayerischen Schmankerln gerade recht. Bürgermeister Hans-Martin Schertl lobte die Mühen der Erzieherinnen sowie die Darbietungen der Mädchen und Buben. Von dem Erlös des Maifestes wird ein Sonnensegel angeschafft, und 100 Euro kommen dem herzkranken Basti zugute. Bild: rha