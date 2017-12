Vermischtes Vilseck

Schlicht. Neben dem großen Beifall der Besucher bei ihrem Konzert - wozu auch das Jugendorchester seinen Beitrag lieferte - freute sich die Werkvolkkapelle Schlicht zum Jahresabschluss noch über weitere Erfolge. Denn für 14 junge Mitglieder gab es eine besondere Auszeichnung.

Vom Nordbayerischen Musikbund (NBMB) erhielten sie für ihre erfolgreich abgelegten Leistungsprüfungen die entsprechenden Abzeichen. Stellvertretender NBMB-Kreisvorsitzender Horst Bauer überreichte zusammen mit Vorsitzendem Harald Lukesch und Dirigentin Sabine Kredler die Plakette in Silber an Lea-Sophie Kohl, Paula Nutz und Marie Schöpf für die bestandene D 2-Prüfung auf Klarinette sowie an Lukas Schöpf auf Klavier.Das D 1-Leistungsabzeichen in Bronze verliehen sie an Hannah Bauer (Tenorhorn), Bridget Huisjen (Querflöte) und Timm Kramme (Saxofon). Das Juniorabzeichen erhielten Sina Marie Dotzler (Saxofon), Lilly Gleißner, Magdalena Sachsenhauser, Hannah Schraml (alle Klarinette), Lea-Maria Melzig und Susanne Ratzke (beide Querflöte) sowie Simon Weiß (Schlagzeug).Vorsitzender Harald Lukesch dankte den Ausbildern Andrea Sebralla, Patrick Luber, Andreas Schneider und Sabine Kredler sowie den Eltern. Den Nachwuchskräften zollte er große Anerkennung für die vorbildliche Mühe und den Mut, sich der nicht einfachen Prüfung in Theorie und Praxis und den Wettbewerben zu stellen.