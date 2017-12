Nikolaus beschert Kinder am Plärrerspielplatz in Sorghof

05.12.2017

Sorghof. Bereits am Sonntag besuchte der Nikolaus die Kinder am Plärrerspielplatz in Sorghof. Dort traf er mit einer Pferdekutsche und begleitet von kleinen Engeln ein. Die Buben und Mädchen von der Kindertagesstätte St. Barbara entboten dem Nikolaus (alias Norbert Riha) ein Gedicht. Zur Belohnung gab es süße Gaben, die von der Plärrer-Spielplatzfreunden gesponsert wurden. Der Kirchenchor unter Leitung von Gerhard Kraus stimmte die Besucher gesanglich auf die Adventszeit ein. Bürgermeister Hans-Martin Schertl dankte den Spielplatzfreunden für die Pflege des Areals und übergab einen Scheck an Franz Merz. Bild: er