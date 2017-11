Vermischtes Vilseck

07.11.2017

3

0 07.11.2017

Schlicht. Mit einer Winterlinde und einer Ruhebank belebte der Obst- und Gartenbauverein Sigl den freien Platz in der Vilstalstraße in Schlicht. Im Beisein etlicher Bürger erinnerte OGV-Vorsitzender Armin Heuberger an die Geschichte des Platzes, an dessen Rand sich früher ein Brunnen befand. Deshalb hatte wohl das angrenzende Gasthaus auch den Hausnamen "Brunnerbeck". Nach langem Leerstand und Verfall wurde das Gebäude abgerissen, und die Stadt Vilseck begrünte das Areal. Heuberger sah hier einen guten Platz für einen Baum, den der Verein anlässlich seines 25-jährigen Bestehens vom Kreisverband geschenkt bekam. Die Wahl fiel auf eine Winterlinde, einen Baum, unter dem bei den Germanen Gericht gehalten, früher aber auch gern getanzt wurde. Eine von der Stadt dem Verein zum Jubiläum gestiftete Ruhebank lädt Spaziergänger und Radler zum Verweilen und zur Rast ein. Bürgermeister Hans Martin Schertl dankte dem OGV. Zusammen mit dem Wohnhaus-Neubau gegenüber und der geplanten Sanierung weiterer alter Gebäude im Umfeld sah er eine deutliche Verschönerung des Ortsbilds.