Vermischtes Vilseck

13.06.2017

6

0 13.06.2017

Vermutlich auf ein Gelübde aus der Zeit der Pest geht die Fußwallfahrt der Pfarrei Schlicht nach Gößweinstein zurück, die 1948 wiederbelebt wurde und seither mit großem Eifer Jahr für Jahr am Leben gehalten wird. 65 Frauen und Männer beteiligten sich heuer daran.

Schlicht. Am Samstag um 2 Uhr erhielten die Pilger von Pfarrvikar Hruday Madanu den Reisesegen, der sie auch auf dem ganzen Weg nach Gößweinstein begleitete. Alle meisterten die ungewohnte Hitze, die vor allem am Sonntag herrschte. Gegen 13 Uhr war man am Ziel und wurde in der Basilika in Gößweinstein empfangen. Am Nachmittag wurde der Kreuzweg gebetet. Das Wallfahreramt am Abend zelebrierten Bischof Walter Mixa und Stadtpfarrer Johannes Kiefmann in der Basilika.Am Sonntag machten sich die Schlichter um 8.15 Uhr auf den Rückweg und kamen gegen 17 Uhr wieder im Heimatort an. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hruday Madanu empfingen zusammen mit den Ministranten und der Werkvolkkapelle die Wallfahrergruppe, die auch in diesem Jahr von Edmund Heldmann geleitet und von Christian Weiß als Träger des Wallfahrtsbilds angeführt wurde, am Ortseingang.Gemeinsam zog man zur Pfarrkirche, wo unter großer Beteiligung der Bevölkerung die Schlussandacht stattfand. Kiefmann brachte den Dank für die gelungene und unfallfreie Wallfahrt zum Ausdruck, freute sich über die gute Gemeinschaft und zollte allen Teilnehmern seine Anerkennung. Mit dem eucharistischen Segen und dem von der Werkvolkkapelle intonierten und allen aus vollem Herzen gesungenen Te Deum endeten Andacht und Wallfahrt.Edmund Heldmann dankte allen Beteiligten und Unterstützern und zeichnete zusammen mit Stadtpfarrer Kiefmann Rosa List für die 45. und Martin Wismeth für die 40. Teilnahme an der Wallfahrt mit einer Kerze aus. Heldmann selbst überreichte Kiefmann die Kerze für 20 Mal. Eine ganz besondere Ehrung wurde Karl Specht zuteil, der seit 1957 ununterbrochen und damit heuer zum 60. Mal nach Gößweinstein pilgerte. Dafür erhielt er neben der Kerze auch die Bischof-Johann-Michael-Sailer-Medaille. Der solchermaßen Geehrte wurde von den Wallfahrern und Kirchenbesuchern mit langem und stehendem Beifall bedacht.