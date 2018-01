Vermischtes Vilseck

19.01.2018

3

0 19.01.2018

Schlicht. Seit September 2015 ist der indische Priester Hrudaya Kumar Madanu in der Pfarreiengemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof als weiterer Seelsorger tätig und wohnt im Pfarrhaus in Schlicht. Am Sonntag, 11. Februar, jährt sich seine Priesterweihe zum 20. Mal. Diese Jubiläum begeht die Pfarreiengemeinschaft mit einem Festgottesdienst und einem Stehempfang.

Hrudaya Kumar Madanu wurde in dem kleinen Dorf Fathima Nagar in Südindien geboren. Er wuchs in der Landwirtschaft seiner Eltern auf und besuchte zunächst die drei Kilometer entfernte Dorfschule, ehe er in das Internat der Klosterschule in dem Ort Emjala eintrat. An einer Schule seines Heimatbistums Hyderabad erwarb er einen mittleren Bildungsabschluss und stand dann vor einer schwierigen beruflichen Entscheidung. Sein Vater war früh verstorben, so dass er auch Verantwortung für die Familie übernehmen musste. Andererseits war es sein Wunsch, inspiriert und unterstützt von seinem Onkel, dem Pfarrer Ignatius, Priester zu werden. Schließlich wurde es ihm ermöglicht, in das Priesterseminar einzutreten, wo er von 1987 bis 1997 seine Ausbildung in Philosophie und Theologie absolvierte. Am 11. Februar 1998, dem Gedenktag der Muttergottes von Lourdes, wurde er zum Priester geweiht. Zunächst war er für zwei Jahre Kaplan in der Wallfahrtkirche Emjala, dann für weitere zwei Jahre Pfarrer dort, wo sein Onkel vorher als Seelsorger tätig war. In dieser Zeit absolvierte Madanu eine Ausbildung zum Lehrer und Schulleiter. 2003 wurde er zum Direktor einer Dorfschule berufen.2014 erlaubte ihm sein Heimatbischof, als Priester nach Deutschland zu gehen. Nach einem einjährigen Intensivkurs in der deutschen Sprache wurde er der neu gegründeten Pfarreiengemeinschaft Vilseck-Schlicht-Sorghof als Pfarrvikar zugeteilt, wo er sich gut eingelebt und sehr beliebt ist. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann lädt die Gläubigen sowie kirchlichen und weltlichen Vereine zur Teilnahme am Festgottesdienst am Samstag, 10. Februar, um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche in Schlicht und einem anschließenden Stehempfang im Pfarrheim ein.