Vermischtes Vilseck

12.06.2017

0 12.06.2017

Ehrungen Gründungsmitglieder: Hans Näger, Frieda Näger, Werner Stubenvoll, Karl Wölker, Konrad und Marianne Weiß



30 Jahre Mitgliedschaft: Anton Fenk, Roland Hammerer, Regina Heidenreich, Hans-Jürgen Köhli, Klaus Krause, Angela Kredler, Markus Kreuzer, Dietmar Neubauer, Franz Spalt, Marieluise Willax, Hubert Winkler, Walter Zagel



25 Jahre: Marlen Platzer, Silvia Gutmann, Sabrina Weinfurtner



20 Jahre: Franziska Siegert



10 Jahre: Marion Endres (rha)

"Wenn Marianne Weiß vor 30 Jahren das Heft nicht in die Hand genommen hätte, gäbe es die Pferdefreunde Vilseck nicht." Dieses Fazit zog Bürgermeister Hans-Martin Schertl.

(rha) Beim Kommersabend im Gasthof Ströll dankte das Stadtoberhaupt den Pferdefreunden für die drei Jahrzehnte, in denen sie das kulturelle Leben Vilsecks mitgeprägt haben. Er stimmte voller Freude mit der Vorsitzenden und dem Musikanten Anton aus Gailoh das Lied vom Paul und seinem Gaul an, und die Gäste setzten kräftig mit ein.Dass er den vorausgegangenen Festgottesdienst zelebriert hatte, dankte Marianne Weiß Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger. Sie erzählte von der Gründung des Vereins und dem Beginn der Pferdezucht, von den Reiterspielen und Schnitzeljagden auf dem Reiterhof in Frohnhof, den Pferdesegnungen und Teilnahmen an unzähligen Vereinsfesten in der ganzen Oberpfalz. Dass es in Vilseck einen Weihnachtsmarkt gibt, sei auf die Initiative der Pferdefreunde zurückzuführen, sagte Weiß.Zur Tradition gehöre auch schon seit vielen Jahren die Bewirtung beim Christbaum-Entzünden auf dem Marktplatz. Gesellig sei es zugegangen und werde es auch künftig zugehen bei Country-Festen, Kinderfasching, Bingo- und Schnauzturnieren. Seit 2011 sei die Sparte Line Dance aktiv. Den Trainerinnen Silke Utter und Kerstin Lindner sowie allen Helfern dankte die Vorsitzende mit Präsenten.