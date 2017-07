Vermischtes Vilseck

10.07.2017

Ein unbekannter Täter entwendete an diesem Montagmorgen eine Box mit Bayern-Losen an der Lottoannahmestelle in einem Einkaufsmarkt in Vilseck. Die Polizei sucht Zeugen.

Täterbeschreibung

Ein bislang unbekannter männlicher Täter stahl heute gegen 8.55 Uhr im Edeka-Einkaufsmarkt an der Lotto-Annahmestelle eine befüllte Kunststoff-Losbox für Bayern-Lose. In den getrennten Losboxen waren jeweils 100 gelbe Bayern-Lose und 100 rote Bayern-Lose.Der Gesamtwert der erbeuteten Bayern-Lose beträgt 500 Euro. Im Anschluss fuhr der Täter mit einem Mountainbike in unbekannte Richtung davon.Der unbekannte Täter wird beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dunkle kurze Haare, kräftige Statur, helle Hautfarbe, bekleidet mit einer royal-blauen kurzen Hose, schwarzem Polo-Shirt und schwarzen Turnschuhen.Hinweise nimmt die Polizeistation Vilseck unter Telefon 09662/700 869-0 entgegen.