Vermischtes Vilseck

25.03.2018

Mit dem Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem eröffnete Pfarrvikar Hruday Kumar Madanu am Vorabend des Palmsonntags die Karwoche. Er segnete die Palmbuschen, mit denen die Erstkommunionkinder der Pfarrei St. Ägidius in die Breite Gasse gekommen waren (Bild). Die Gläubigen stimmten in den Psalm "Hosanna dem Sohne Davids" ein. Kinder und Erwachsene folgten dann dem Kreuz und zogen in einer Prozession zur Kirche. In der Messe erinnerten der Priester und die Lektoren in der Leidensgeschichte an den Tod des Herrn. "Jesus, der nicht auf Gewalt, sondern auf Frieden setzt, will, dass wir aufbrechen und uns auf den Weg der Nachfolge machen", sagte der Geistliche. In diesem Sinne versammelte er die Erstkommunikanten um den Altar und stellte sie der Gemeinde vor. Bild: rha